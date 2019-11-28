Большинство мужчин его не просто любят, а обожают. Для них минет это самая приятная, а порой и наиважнейшая часть интима. Поэтому женщины которые мастерски владеют искусством орального секса, особенно популярны в нашей сфере. К ним ходят в первую очередь именно за этим. На этой странице попробуем разобраться как правильно делать минет мужчине.

А главное если знать как сосать парню, это быстрый и приятный способ снять напряжение. У меня есть коллеги, с которыми договариваются на короткую встречу, исключительно чтобы им сделали приятно ртом.

Вспомним те же порно фильмы: на улицах кого-то снимают, только за тем, чтобы дать отсосать член. В жизни все иначе, разумеется, но то, что минет для кого-то предпочтительней часовой встречи – факт.

Безусловно, чтобы доставить райское наслаждение недостаточно просто туда-сюда делать головой. Для этого нужны особенные фишки, чтобы встреча запомнилась надолго и ему, и тебе.

Как отсосать член парню чтобы он был на 7 небе от счастья

Об этом меня часто спрашивают подписчицы, да и я давно держала на примете эту тему.

Для начала раскрою секрет: в хорошем отсосе нет никакого секрета!

В этом деле отсутствуют правила и схемы, главное – энергетика и страсть, с которой девушка может накинуться на младшего друга своего партнера. Он это обязательно почувствует – эмоции первостепенны.

Вместе с тем можно встретить много особенных пожеланий. Самое популярное – горловой минет. Особенно возможность засунуть член в самую глубь ценят обладатели больших агрегатов, ну или у кого чуть больше среднего. Весь их член оказывается в теплоте рта, они могут его там задержать, а если еще умеешь горлышком делать жим-жим, то их блаженству нет предела.

Конечно, спасибо порно за популярность горлового, спрос огромный. Некоторые знакомые эскортницы решаются из-за этого на радикальные меры – удаляют гланды. Но по своему опыту скажу, что рука хирурга не требуется, лишь тренировки. Постепенно уйдет рвотный рефлекс, дискомфорт, а вот статус крутой горловой минетчицы нет.

Обладательницы этого навыка особенно высоко ценятся в нашей сфере. Также любят обращать внимание на отсутствие «ручной работы». Нет, руками можно помогать, быстрее качается кровь, да и кому-то нравится такая поддержка. Но если вы делаете это только ротиком, то показываете себя более… искушенной. Гости это замечают.

В процессе обязательно нужно поглядывать на него. Благодаря томным взглядам они закипают еще больше. А главное, что когда вы видите его кайф, то автоматом тоже возбуждаетесь. Зрительный контакт очень важен!

Отдельный пункт – слюни для члена мужчины

Они помогают лучше заглатывать и скользить, можно поплевать на член, побить по язычку – такие порнофишки любят. Однако некоторые мужчины, которые против подобного, у них слюни вызывают брезгливость.

Еще во время отсоса лучше быть музыкальной. Причмокивания, стоны, кто умеет горловой – обязательно делаем глок-глок. Можно еще игриво разговаривать, комментировать действие, но нужно следить за реакцией – не все любят.

Для многих важно, чтобы мы не обходили вниманием окрестности. Мошонку следует облизать, нежно засосать левое яйцо, правое, провести язычком у самого основания.

Но это чувствительная зона, нужна осторожность!

Пикантным дополнением может быть еще анилингус: необязательно долго вылизывать его попку, но в качестве акцента самое потрясающее ощущение. Конечно, важна гигиена (мужчины, к вам обращаюсь).

Также необходима тактичность: им, как и нам, нравится, когда ласкают живот, ноги, бедра, сжимают зад. В минете очень важно разнообразие, никакой монотонности, иначе это превращается в механику и встречу сразу забывают. Меняем темп, чередуем нежность и эротику с горячностью и интенсивностью, не забываем про игру язычком.

Не скрою, мне потребовалось время, чтобы качественно ублажать горлышком, убирать/добавлять зубки, чувствовать, когда он уже близок, когда он полностью в моей власти. Как же приятно видеть на его лице блаженство. Знать, что это сделала ты и его оргазм твоя заслуга. Это потрясающее чувство.

Поверьте, все мужики обожают, когда им вкусно и качественно сосут, да и неважно – дома, в машине, на природе, главное –удовольствие. И мой ротик в этом знает толк.

Как правильно сосать член парню

Минет — это одно из самых приятных удовольствий для мужчин и несмотря на это, любят его далеко не все. Гигиеничность не нравится, неудачный опыт, чувствительности нет. Все равно, эти ласки упускать нельзя. Правда оба партнёра должны к ним нормально относится, иначе ничего путного не выйдет. Как можно сделать приятный минет, если ты этого не хочешь?

Должна быть отдача, чувства, а не только заученные движения. На технике будет нудно и не так приятно, как должно. И кстати, мужчинам лучше не отвлекать девочек от процесса. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Ну и тихонько подсказывайте где приятнее.

А теперь давайте к тонкостям и техникам.

Головка пениса — очень чувствительное место полового члена. Потому что здесь находятся нервные окончания. По неопытности девушки творят с ним такое. О чём парни не всегда могут даже рассказать Например, как можно хватать член словно он отбойный молоток и жестко, мощными движениями, массировать вверх-вниз? Это больно, неприятно и мало кому понравится.

Ласки должны быть нежными, легкими, ритмичными, разнообразными и постоянно меняется. Так вы сможете наблюдать где ему приятнее, а где нет. Плавно наращивать возбуждение. Только начала, а пост уже получается увесистым. Поэтому ограничимся парочкой техник, для начала.

Обязательно покажите своей второй половинке, это стоит попробовать. — Встаньте на колени. Обхватите пенис ртом. Не сжимайте губы вокруг ствола. Начинайте вращать головой по часовой или против, чтобы пенис крутился у вас во рту, словно колесо. Постоянно меняйте направление вращения. Наслаждайтесь стонами.

Можно хорошо возбуждать мужчину заигрываниями с яичками. Для этого приподнимите пенис, чтобы добраться до области под мошонкой. Нежно массируйте языком эту область и плавно поднимайтесь сначала к яичкам, а затем по всей длине пениса.

Обхватите пенис не глубоким захватом. Оближи область уздечки. После этого освободите член. Можете комбинировать эту методику с вращениями головой влево/вправо.

Уздечка — это место, где кончается крайняя плоть и начинается кожа. Самая чувствительная зона на всей поверхности члена. Творите с ней своим языком как можно больше пошлостей.

Как правильно делать минет мужчине

Как высосать душу мужчины через член ч2 Чтобы не запариваться и сделать приятно, достаточно облизать свои губы и обхватить ими головку члена. После чего вертите им из стороны в сторону по линии уздечки. Это самая легкая техника.

Вообще, цель минета не должна быть в скорости. Чем дольше он не кончает, тем ярче будут оргазмы.

Чтобы оттянуть кульминацию, сожмите основание пениса большим пальцем и интенсивно имитируйте языком спазмы, как при эякуляции.

Только вот ещё что:

Средняя глубина рта составляет 7-9 см.

Длина члена — от 10 до 14+ см.

Когда мужчины готовы кончить, они входят как можно глубже.

Тут есть два варианта:

Дать ему войти и перейти в глубокое горло Либо отодвинуться.

Если этого не сделать, вас может вырвать!

С глубоким горлом может быть тошнота, зависит от того, как сильно у вас расслабленна гортань. Удобнее всего делать такой минет когда девушка, лежит на спине и её голова лицом вверх свисает с кровати.

И да! Следите за мужиком, он не должен ДВИГАТЬ ТАЗОМ. А то быть беде, потеря контроля в глубоком горле. Привет рвота.

Как делать глубокий минет

Коротко о главном Пост для девушек

Не бойтесь выглядеть неловко или сделать что-то неправильно.

Не равняйтесь на порнозвезд: у них это может выглядеть красиво и эффектно, но мужчина никаких причинах чувств при этом не испытывает. А в вашей постели может случиться не самая эстетичная картина, зато оба партнёра будут на вершине блаженства.

Потренируйтесь. Глубокий минет – это навык. А значит качество приходит с опытом. У вас есть фаллоимитатор? Подарите свои не самые удачные попытки ему.

Дышите через нос и сконцентрируйтесь на том, чтобы расслабить горло. Иногда будет появляться тошнота, игнорируйте её. Просто постарайтесь расслабить горло.

При появлении рвотного рефлекса перестаньте двигать член (фаллоимитатор), а подержите его во рту, не вынимая.

Запаситесь оральным лубрикантом на водной основе. Слюны в качестве смазки иногда недостаточно, из-за этого при проникновении может появиться дискомфорт. Они бывают очень вкусные Вам не захочется останавливаться.

Гигиена. Можно намекнуть, но лучше поговорить прямо и предложить принять душ партнёру (можно совместно) перед глубоким минетом.

Конец раздела

Как глотать сперму

Почему девушкам неприятно глотать после минета? Когда на дню у тебя минимум по 4-5 клиентов, кому-то из них всё-равно придется делать минет. Благо чаще всего они хотят в презервативе и глотать ничего не приходится. Но бывают уникумы, которым прям НАДО.

Я заметила что в зависимости от того, что, мужчина до этого употреблял в пищу — зависит консистенция, запах и привкус спермы. Более детально изучив вопрос, мне стало понятно почему девушки не всегда любят её «глотать» или просто держать во рту.

Если за 2-3 часа до минета вы покурили, выпили алкоголь, поели рыбки — это отразится на вкусе эякулята и вашей второй половинке он может быть неприятен.

Не курите за три часа до минета. Вкус табака горчит;

Пейте только красное десертное вино — если хочется алкоголя. Оно смягчит послевкусие от спермы. Но не крепче, иначе сперма станет слишком горькой; – Чтобы улучшить свойства своей спермы, можно например съедать каждый день баночку йогурта с плиткой шоколада. Но не переусердствуйте, потому что из-за лишней молочки — семенная жидкость становится тягучей и вязкой;

Фрукты тоже влияют на сперму. Ананас сделает её сладко, от цитрусовых может появится горечь с кислинкой, банан сделает слишком вязкой, терпкий арбуз излишне жидкой;

В общем, если хотите чтобы вашей второй половинке было приятнее — ешьте побольше фруктов, мяса и шоколада.

В завершение хочу подвести итог. Чтобы научится делать классный минет мужу, надо его полюбить. И чтобы проще и легче было научиться сосать член видео одно из лучших в YouTube.