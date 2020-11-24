МЖМ если муж предложил секс втроем

Это по памяти написала заново заметку со старого блога, по многочисленным просьбам девушек у которых муж хочет попробовать МЖМ. Полагаю каждая симпатичная девочка в своей жизни мечтала о групповом сексе. На разных форумах постоянно встречаю поиск девочек которым нужен парень для семейной пары.

Кроме того многие сомневаются стоит ли пробовать МЖМ тем более с любимым. Сразу скажу, если тебе нравится делать в ветер в постели, соглашайся без колебаний! Чем раньше попробуешь первый секс с двумя мужчинами, тем меньше будешь жалеть о том почему раньше не сделала это.

Но чтобы это развлечение не имело негативных последствий, надо придерживаться простых правил. Которые я детально изложила на этой странице.

Теперь давайте начнем сначала и по порядку. Чтобы картина была яснее и понятнее, вернусь к истокам, когда у меня был первый секс с двумя мужчинами. Потом как медленно, но уверена набиралась опыта. И под конец, расскажу как я ищу для МЖМ исполнителей.

МЖМ или ЖМЖ что лучше?

Из личного опыта, мне больше нравится секс в формате МЖМ (два парня и девушка), в отличие от ЖМЖ (две девушки и мужчина). Кстати при всей моей любви к сексу во всех его проявлениях, однажды поймала себя на мысли что я против ЖМЖ с мужем. Но в это самое время секс в формате МЖМ с мужем я только рада. Да, сама не ожидала от себя такой ревности и чувства собственности.

Кстати, подружки с которыми общались о групповом сексе тоже придерживаются аналогичной точки зрения.Исходя из моего круга общения, можно сделать вывод что секс двумя мужчинами нравится большему количеству девушек.

Мой первый секс МЖМ

Мой первый секс втроем с двумя мужчинами произошел неожиданно, но очень удачно. Мне тогда в мае только исполнись 18 лет, а в июле поехала на две недели на отдых. По идее должна была лететь с мамой и ее родной сестрой. Но в последний момент всё изменилось и полетели мы вместе с тетей.

Не буду углубляться эти подробности не играют роль. Скажу одно что у меня была полная свобода. Которой, естественно была безгранично рада. Ибица, прекрасная погода, чистое море, красота неописуемая. А главное дают прохода сотни, а то и тысячи красивых, как с картинки молодых испанцев и туристов с разных стран.

Летом отдыхала на Ибице и местные ребята с которыми успела познакомиться предложили попробовать кокос. Это тоже для меня был первый раз, и я понятия не имела тогда что от него такое бешенство матки. В ту же ночь я испытала что такое групповой секс во всех его проявлениях. Кстати, тогда начиналось как секс втроем, но спустя пару часов это у же был секс с 3 парнями. И еще примерно через час присоединялся четвёртый.

Учитывая

Каким должен быть секс втроем с мужем или без него

Когда тебя обнюханную долбят в 2-3 ствола красивые мальчики и от невероятного удовольствия кончаешь несколько раз подряд — это замечательно! Но стоит помнить что потом будет опять обычная жизнь, дом, семья, родные люди. И очень важно чтобы те кто трахают в два ствола и знакомые были в двух разных мирах. Главная задача, не допустить чтобы эти миры пересеклись!

Наблюдала на чужом примере, попытки развития с такими людьми отношений выходящих за рамки одноразового секса без обязательств, ничего хорошего не получилось. А даже совсем наоборот…

Как заранее обезопаситься от вероятных неприятностей

Если Вы запланировано не спеша пытаетесь найти партнера для МЖМ в интернете публикуя или просматривая тематические объявления, отнеситесь к этому процессу серьезно.

Где найти мужчину для МЖМ

Глобально существует два способа где найти знакомства для МЖМ:

Онлайн Оффлайн

В самом начале моей развратной жизни я была убежденным сторонником онлайн знакомства для группового секса. Но чем дольше я пыталась найти мужчину для МЖМ в интернете, тем больше разочаровывал этот метод.

Много время уходит на любителей вирта

В переписке легко ошибиться в человеке, в любом случае надо предварительно увидеться кофе попить.

Выполнение этих маневров занимает прилично время.

Кроме того, запланированные встречи для МЖМ с двумя мужчинами это чудесно, но в ней отсутствует кураж неожиданности. Нет этой страсти и возбуждения, в отличие когда всё происходит внезапно.

Помимо всего прочего, если это секс в формате МЖМ с мужем или парнем, это порождает вероятность ряда других осложнений. Не знаю как кому, а нас немного смущало когда остальные знают что он мой парень и тд… Ему кстати тоже. Часто этот фактор тормозит и не давая возможности каждому участнику проявить себя на полную в оргии.

Как я начинала познавать групповой секс в 3

Поделюсь с Вами отличным способом как найти партнера для МЖМ с мужем. Изобрели мы с моим его совершенно случайно. Когда в очередной раз мы вдвоем поехали в Киев на несколько дней, основная цель поездки была мне в больничку. Естественно, бронировали приличный отель или шикарные апартаменты. Соответственно, приезд в чужой город подразумевал замутить побольше разврата.

Так вышло что мне случайно удалось найти компанию приятелей для группового секса. Всего их было 6 человек, но по сколько, возраст колебался от 28 до 42 лет, все или почти все были женаты. По этому, на каждую встречу они приходили в разном количестве и составе.

Мне тогда было 19 лет, и у меня завязались отношения с отличным парнем (30 лет), который меня всячески разводил на МЖМ с ним. На тот момент, я уже дважды занималась сексом с двумя и четырьмя мужиками. Но уперто стояла в отказе, не поддаваясь на провокации.

Несмотря на мою любовь к разным извращениям, среди своих знакомых я предельно скромная и приличная девушка. Отдельно писала об свою точку зрения как правильно заниматься сексом, на другой странице.

Секс с двумя мужчинами без парня

Когда парень начал разводить меня трахнуть вдвоем с кем-то, я опешила… Если на море с незнакомыми людьми я понимала как себя вести, то когда парень предложит секс втроем, я растерялась…

По началу была уверена что он пробивает, и только соглашусь, он назовет шлюхой и пошлёт… По этому, около месяца была в самом глухом отказе. А он всё это время с завидным упорством и очень грамотно раскручивал.

Кстати как лайт вариант предлагал обмен партнерами попробовать. Я категорически отказала. И поймала себя на мысли что пусть лучше меня вдвоем трахнут чем он с кем то будет. Да, сама понимаю что это как минимум странно выглядит, но таковы мои приоритеты.

Спустя полтора-два месяца я подалась на уговоры. Компромисс заключался в том что я пересплю с его знакомым. Как знакомым, по делам своим они изредка общаются и Макс этот изредка на пару дней приезжает по работе.

В подробности углубляться не буду, но мне тоже очень понравилось когда у меня случился секс с двумя по очереди. Кстати, мой ничего не видел, но потом когда пришел, неожиданно проявил супер интим способности.

Вылазки в Киев

Следующим этапом моего сексуально развития стала история знакомства с одними парнями из Киева. Я сообщила об этом знакомстве своему, он был только за. Но проблема заключалась в том что они не хотели посторонних мужиков. Сказала как есть своему, по скольку я еще находилась на стадии уговаривания, получила от него согласие.

Первая встреча произошла с двумя из них, они заехали за мной, отъехали к парку, дело было зимой и вечер. Свидание обошлось тем что я сделала минет каждому и они вернули обратно отель.

Отличное решение как найти мужчину для МЖМ

В одну из таких поездок невзначай слегка поругались вечером в клубе (Водка бар на Крещатике). Я обиделась и сердито морозилась, он психанул куда-то ушел… Ко мне подошел знакомиться какой-то мулат, естественно я сердита фыркнула в ответ, дав понять что ничего ему не светит. Казалось бы вечер окончательно испорчен. Но вдруг произошел неожиданный поворот событий.

Не буду углубляться в подробности, расскажу лишь суть метода как найти партнера для МЖМ с парнем. Приходите вместе в любой ночной клуб, у нас были в приоритете заведения где чаще всего отдыхают иностранцы. Входите уже раздельно, и находитесь порознь в клубе.

Естественно почти сразу меня пытаются снять море желающих, начиная от местных, заканчивая турками, европейцами и кем угодно еще… Из тех кто мне понравился, максимум могу пофлиртовать чтобы еще больше раззадорить, но в итоге слиться под любым предлогом. Например, иногда говорю муж должен скоро прийти.

Потом мой, невзначай знакомится с одним(и) из тех кого я отшила, и смотрит кто проще, идет на контакт. В этот момент заодно определяется кандидат с которым больше всего нашел общий язык. После дело за малым, он как бы снимает меня, и приглашает новых друзей с собой к нему на адрес.

Никаких комплексов

А дальше начинается самое интересное., по приезду к нему домой (по факту к нам), они начинают заливать и разводить меня. Дальше уже по обстановке, или сначала даю одному, потом второму. Потом меня якобы разводят на секс в формате МЖМ, я ломаюсь для вида, говорю мне пора, муж звонит…

Кстати в таких ситуациях, когда находишься раздетая или полураздетая среди 2-3 возбужденных мужиков и говоришь что парень звонит, для них это как красная тряпка для быка.

Самое главное в этом сценарии что мы абсолютно контролируем обстановку и разыгрываем ситуацию как надо нам. А новые друзья понятия не имеют что среди них мой парень. Это снимает множество табу и гарантирует потрясающий секс втроем с мужем или любимым.

Советы девочкам

В завершение оставлю несколько важных советов девушкам как себя вести если участвуешь в МЖМ.

Расслабится и получать удовольствие.

Если у кого-то упал, (такое часто) не обсуждай и не акцентируй внимание на этом. Можешь оставить его одного, а в этот момент заняться сексом или сосать два члена у других, но чтобы у него был обзор. Это чаще заводит чем делать минет ему.

И еще не бойся и обязательно попробуй двойное проникновение! Мне безумно нравится один член в киске, а два это нечто потрясающее. В идеале если это женатые и видно что ухоженные мужчины. Как правило, весь секс в презервативе, кроме минета.

Но иногда делаю исключение и в процессе позволяю трахать без резинки, это неописуемый кайф ощущать как внутри тебя два члена трутся.