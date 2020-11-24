На прошлой неделе встречалась с мужчинами, которые в один день рассказали две похожие истории с разным концом. Но у них один сюжет в котором замужняя девушка влюбилась в любовника.

Это как раз яркий пример для моей заметки, как быть если муж предложил секс втроем, где я написала свой отзыв и советы как это лучше реализовать. А эти два случая, лишь подтверждают что играться в любовь с любовниками не лучшая идея для девушки.

История первая, как замужняя влюбилась в любовника

Семейная пара, давно вместе. Начали с фантазий, обсуждений, потом перешли к флирту жены с мужчинами, затем и к сексу. Муж тоже не отставал, развлекался на секс-вечеринках. И вроде бы все классно, обоим заходит, супружеский секс стал горячее, прибавилось страсти.

И вдруг неожиданно жена влюбляется в случайного человека. Сначала все по накатанной — свидания, горячий супружеский секс после. А потом между мужем и женой становится все меньше огня. Жена все чаще улетает на крыльях на встречи. Влюбилась.

Дальше могло быть как минимум 3 варианта поведения мужа:

Страдать и ждать, пока ее отпустит. Стукнуть кулаком по столу: или я, или он должен остаться один. Ну или вступить в диалог и принять решение совместно. Выгнать жену вон вместе с любовником.

Проходит буквально месяц, разговоры не помогают. Жена просто собирает вещи и уходит к любовнику.

Всё! Она готова разрушить многолетние отношения ради гормональной бури. Это произошло стремительно за пару месяцев от свидания до развода.

История вторая, как девушка влюбилась в любовника

Тоже семейная пара, дети. Но здесь жена не сексвайф, свингеры оба. Тусуются и трахаются с другими партнёрами вдвоём, на вечеринках и вне их. Где она нашла любовника, не знаю. Сначала им было хорошо секс втроём МЖМ и все такое.

Но потом любовника по словам мужа, стало слишком много в их жизни. Встречи вне секса, совместный досуг и покупки. Муж начал переживать и задавать вопросы. Жена отшучивалась, мол, все это не серьезно. И вот уже полгода или больше тянется такая канитель.

В итоге муж залез в телефон жены и прочитал переписку с любовником. Волосы дыбом! У них там любовь-морковь. Вскрылись обманы типа «уехала к подружке ночевать». Супруг в ярости собрался выгнать неверную жену. Скандал. Она не хочет уходить. Просит прощения, обещает завязать с этим молодым человеком.

Итог: Простил. Выгнала любовника. Тот быстро нашёл другой объект обожания. Помирились, дальше живут. Она больше не ходит по секс-вечеринкам и свиданиям. А он продолжает втихаря.

Собственно, я об этой истории узнала на свидании с ним…

Мой вывод из этих историй

Никто не застрахован от внезапных влюбленности, в полигамных отношениях риски выше, чем в традиционных. Но и обычные браки разрушаются из-за связей с другими людьми.

Вопрос в том, что с этим делать. Думаю, в нашей паре было бы много разговоров и действий. Я осознаю, что никакая влюблённость, химия, гормональная буря не стоит 15 лет крепких отношений, уважения и любви к партнёру.

В такой ситуации скорее всего я бы резко прекратила встречи и общение с любовником. Пострадала бы какое-то время и успокоилась.

В итоге я в очередной раз убедилась что влюбится в любовника когда сама замужем, это без перспективная история. И чтобы не попасть в неловкое положение, сделайте вывод на чужих ошибках.