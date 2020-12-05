А вы знаете что же такое кунилингус? Уверена что большинство мужчин знает что такое кунилингус. Но если они поинтересуются у любимой женщины, хорошо ли тебе девица…

Техника куннилингуса

Ох уж этот кунилингус, что же это такое — Уважаемые господа, это вызывание сильнейшего эротического возбуждения «любимой» женщины, с помощью орального секса. А именно воздействуя на половые органы девушки язычком и губами.

Если знать как правильно делать кунилингус в сексуальных играх, это позволяет на высоком уровне провести этап предварительных интимных ласк. При этом, доводя возбуждение женщины до высочайшего уровня. А главное, что шансы на сильный оргазм женщины многократно повышаются.

Как известно что оно сильно запаздывает от возбуждения мужчины, поэтому делать куни девушке обязан каждый мужчина. Потому что клитор большинства девушек является наиболее сильной эрогенной точкой. Касание губами и языком вокруг клитора женщинам нравится больше всего!

Следовательно, стимуляция ртом, языком или пальцами может привести к потрясающему оргазму девушки, даже без проникновения члена во влагалище. Кстати, этим способом можно достичь оргазма и после полового сношения. Зачем это надо? Например, при мужском преждевременном семяизвержении, не успевает получить удовлетворение, или хотела бы получить многократный оргазм.

Эту и любую сексальную потребность любимой легко выполнить, если знать как правильно делать куннилингус девушке.

Как правильно делать куни видео уроки

Свидетельствования анонимных опросов во множестве стран, свидетельствуют о положительном отношении подавляющего большинства женщин к такому виду предварительных ласк.

Лучше всего применение кунилингуса в момент предварительных игр и заключительных ласк. Также при снижении эрекции мужчины, с уверенностью можно признать способом нормального сексуального поведения. Но только при условии, что эта изысканная ласка входит в круг приемлемости, как у мужчины, так и у женщины.

На подавляющее большинство девушек, кунилингус воздействует крайне интимно. То есть оральные ласки клитора,это улетные ощущения для вашей любимой. Больше нравится: нежные прикосновения языком к телу, малым и большим половым губам вагины, головки клитора, быстрые лижущие, сосательные движения, покусывания, как с осторожностью, так и с более сильным контактом.

Кроме того, существует множество других приемов возбуждения любимой женщины. Например: стимуляция клитора языком, сочетающая в себе мануальную или вибрационную стимуляцию влагалища женщины, оральное стимулирование малых половых губок, стимуляцию влагалища языком.

А также не следует забывать про мануальную стимуляцию клитора мужчиной, пальцами, или же самой девушкой. Это следует делать при одновременном оральном воздействии на другие участки половых органов. Плюс дуновение бодрящим воздухом на клитор и влагалище женщины предаст неповторимый эффект во время куннилингуса.

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Что значит куни для девушки

Многие девушки считают кунилингус просто восхитительным видом интимных забав. Кунилингус хорош еще и тем, что несет в себе то, в чем так сильно нуждаются семейные пары.

Это — сексуальное многообразие, то есть побег от сексуальной рутины в отношениях. В сексуальных отношениях, оригинальность играет большую роль, а также разнообразие и момент неожиданности!

Бешеное возбуждение вызывает такая ситуация, когда девушка совсем не ожидает твоего внимания, а ты страстно набрасываешься на любимую и даришь ей потрясающие удовольствия!

Используйте эффект неожиданности в своих сексуальных отношениях, в непривычных местах, для начала хотя-бы в ванной, кухне, на полу, будете в восторге, обещаю!

Здесь позы для — Кунилингуса. Максимальное удовольствие можно доставить девушке в позе 69.

Еще советы как делать куннилингус

Также, не забывайте про секс игрушки чтобы разнообразить интимную жизнь. Если Вы посмотрели выше порно видео урок как правильно делать куни, тогда поняли что страсть важнее всего!

Мягкие, нежные, теплые, завораживающие, влажные и будоражащие ощущения, которые доставляет кунилингус. Они действуют настолько возбуждающе на женский пол любого возраста, что порой сносит крышу, в хорошем смысле этого слова.

Поэтому подавляющему большинству девушек, намного проще испытать оргазм при кунилингусе, чем при занятии обычным половом актом. Очень многие женщины вообще не могут получить оргазм при половом контакте. Но легко могут достигнуть сильного оргазма благодаря оральным ласкам.

Кстати, использование кунилингуса помогает снять мужчине ту сильную нагрузку ответственности, которая обычно ложиться на его потенцию.

В чем секрет правильных оральных ласк

Если при помощи оральных ласк, ты помог любимой девушке достичь феерического оргазма, то будь полностью уверен: девушка отблагодарит по полной. В качестве благодарности моментально начинает делать минет чтобы довести тебя до эрекции.

Помимо удовлетворения своей девушки и внимания к ней, ты несомненно получишь очень огромное удовольствие от этой интимной ласки. Так как слышать томные стоны любимой и чувствовать ее выгибания, ой как радуют слух мужчины.

К тому же, оральные ласки позволят тебе гордиться своими способностями в любом состоянии можешь довести женщину до волшебного оргазма.

Пусть даже ты рассчитываешь на половое сношение, кунилингус желательно применять как до сношения, так и после него! Это следует делать чтобы помочь любимой девушке лучше возбудиться и испытать оргазм.

Большинство парней имеют весьма смутное представление о том, как на самом деле применять оральные ласки. На некоторых мужчин до сего времени оказывают влияние старомодные заблуждения, лишающие этого изысканного удовольствия как мужей, так жен.

Так что не поддавайтесь на ложные и устаревшие веяния, лишая тем самым себя и женщину таких потрясающих сексуальных утех.

Научись делать кунилингус чтобы быть в тренде

Сейчас у молодежи оральные ласки весьма распространены, они являются популярным способом выражения любви и серьезных намерений к своей девушке. Без всяких колебаний, тебе стоит попробовать эту форму любовной активности.

Если ты еще никогда не делал кунилингус, то обязательно сделай куни! Хотя бы ради любопытства, чтобы самому понять, насколько будет в восторге твоя любимая, и насколько понравится тебе дарить удовольствие своей девушке.

Не исключено, даже вполне вероятно, что твоя девушка уже давно мечтала попробовать подобные удовольствия. Но не смогла решиться сказать тебе об этом. Наверняка, она не желала забегать вперед или наивно подумала, что это скорее всего тебе не понравиться.

Ещё учитывай тот момент, что очень многие женщины были воспитаны в древних убеждениях. Поэтому, считают что оральные-генитальные ласки являются чем-то из ряда вон выходящим, грязным, развратным и потому запретным.

Не мало женщин, также считали постыдным дотрагиваться до своих половых органов, или даже смотреть на них. Для таких женщин будет очень большим открытием узнать, что мужчинам, как правило, нравится делать кунилингус.

Сам по себе кунилингус дает много возбуждения, удовольствия, интимности и вовсе не вызывает у мужчин никакого отвращения.

Как подготовить девушку

Для начала вы можете поговорить с девушкой о возможности использования оральных ласк. Или же напротив, использовать для кунилингуса подходящий момент, когда вы вдвоем прилично возбуждены и с готовностью примите любые оральные ласки.

В любом случае, вы сможете уйти от лишнего смущения и тревоги неизведанного, которая может появиться при обсуждении этого интимного вопроса. Постарайтесь расслабиться и полностью доверьтесь на мужскую смекалку.

Без сомнений, самый подходящий момент для кунилингуса, это после принятия душа. Когда ваша девушка не будет беспокоиться о чистоте и запахов ее собственного тела. Примите совместную ванну или душ перед сексом, это настроит вас двоих на сексуальную волну.

Кстати, эротический массаж любимой девушке с подогретым массажным маслом, несомненно расслабит и подготовит к изысканным оральным ласкам.

Можно ли делать куни

Если ты делаешь куни впервые, о вкусе влагалищной смазки можешь не беспокоится. Она не сильно отличается от вкуса слюны любимой, к которому ты привык при поцелуях. А экзотический аромат влагалища вызовет у вас сексуальное возбуждение.

Кстати, необычный или неприятный запах влагалища, который может сохраняться даже после принятия душа. Скорее всего показывает о существовании какого-либо гинекологического заболевания.

Мужчину может не беспокоить санитарно — гигиенические нюансы кунилингуса. Следует отметить, если у твоей девушки нет вагинальной инфекции, твой рот содержит намного больше бактерий, чем вагина девушки.

Еще советы как лизать киску девушке

Начиная обычную любовную игру, возьмите инициативу в свои руки, поцелуйте низ живота. Затем бока, внутреннюю поверхность бёдер твоей девушки. Это зоны, крайне чувствительные к таким прикосновениям.

Кстати, это позволяет девушке привыкнуть к ощущениям, что твои уста находится где-то рядом у ее половых органов.

Не спеша прогуляйтесь своими губами по ее вьющимся на лобке волоскам, при этом одновременно лаская пальцами ее клитор. Твоя девушка, скорее всего, станет отвечать на твои прикосновения движением своего тела или стонами. Чем показывая свое удивление и с тем же одобрение и быстро нарастающее желание.

Если же ты не совсем уверен в ее реакциях, просто продолжай трогать, целовать, гладить и ласкать бедра. Не забудь про нижнюю часть живота девушки, дразня ее, и чувствуя ее возрастающее возбуждение.

Когда ты уже вполне удостоверился в том, что твоя девушка превосходно воспринимает оральные ласки. А так же получает от них нескрываемое удовольствие. Тихонько раздвинь ее ножки в стороны и начни ласкать киску девушки ртом.

Для удобства начни с простой позиции. Когда девушка лежит на спине, ее ноги согнуты в коленях и шикарно разведены в стороны, а ты находишься между ними. Дальше попробуйте другие позиции для кунилингуса,.Не торопитесь сразу попробовать все!

И еще пара секретов как сделать куни незабываемым

А вот сделать куни в позе 69 надо в первую очередь! Позиция «шестьдесят — девять», когда девушка над тобой становиться таким образом, что твой член находится на уровне ее лица. А ты сам можешь ласкать своими губами ее клитор и половые губки.

Когда девушка раздвинет ножки, ты увидишь между большими складками кожи, внешними, большими половыми губами, две меньшие губки, называемые малыми, внутренними половыми губами. Между малыми половыми губами находится вход в святая святых, влагалище.

А сразу над ним, в месте схождения половых губ, маленький изящный отросток, примерно чуть больше соска твоей девушки. Это и есть его величество клитор, наиболее чувствительная эрогенная зона женщины.

Когда девушка сексуально возбуждена, клитор обычно немного наливается и увеличивается в размере, слегка твердеет.

Как найти точку G

Следующей, особо чувственной эрогенной зоной является внутренняя поверхность половых губ девушки и область, вокруг входа во влагалище. Внутренняя поверхность влагалища имеет гораздо меньшее число нервных окончаний. Следовательно, она гораздо менее чувствительна.

Исключение из правил составляет только особая область, называемая точкой G. Она находится во влагалище на глубине 4 -5 сантиметров на верхней стенке. Это уплотнение, величиной как грецкий орех, введя палец, ты можешь с легкостью ее найти.

И так, разведи пальцами малые половые губы твоей девушки, а языком мягко скользни вверх и вниз несколько раз. В месте их соединения ты найдешь клитор. Начинай возбуждать клитор лижущими, вращательными движениями своего языка, посасывай губами, играй с ним языком.

Многим девушкам нравится, когда основное внимание направляется непосредственно клитору, другие же предпочитают более возбуждающим, круговые движения языка по входу во влагалище.

Хочу заметить что, неукоснительно правил не существует, все зависит от твоей сообразительности и фантазии. Иногда узнавай у своей девушки, что ей больше всего нравиться. Хотя это не совсем уместно, она сосредоточена на ощущениях, а ты пристаешь с вопросами.

Из-за смущения, она не признается, что ей больше всего хотелось-бы. Поэтому спроси ее об этом после кунилингуса. Если твоя девушка ранее не была знакома с оральными ласками, она может сначала немного смущаться, волноваться и ощущать себя скованной и не совсем уверенной, нравится ли это занятие тебе самому.

Убеди ее в своей искренности, нежности, это позволит ей расслабиться и сконцентрироваться на тех прекрасных ощущениях, которые она испытывает. Попроси ее сконцентрироваться на приятных ощущениях, влажного тепла и нежности языка, вместо того чтобы волноваться о твоем самочувствии и удобстве.

Как делать куннилингус

Лаская языком клитор, ты можешь пальцем ласкать вход во влагалище, а может даже полностью погрузить в него палец, при этом постараться нащупать на верхней стенке пресловутую точку G.

Не рассчитывай, что с первой же попытки твоя девушка получит столь желанный восхитительный оргазм. Для начала ей нужно привыкнуть к этому новому для себя виду ласк, чтобы в полной мере расслабиться, и притом как телесно, так и психологически.

С другой же стороны, девушка может испытывать множественные оргазмы, следующие один за другим, накатывала волнами. Кроме того, при массаже точки G женщина может испытать так называемый сквирт — струйный оргазм, попробуйте, это один из самых сильных оргазмов женщины.

Преимуществом оральных ласк является то, что ты можешь продолжать их бесконечно, а если быть точным то, до тех пор, пока не устанешь. И даже в том случае, если девушка получила один оргазм, также можно продолжать ласкать языком ее клитор, и тем самым приводя ее к последующим оргазмам.

Конечно, ты можешь устраивать для себя и для нее небольшой отдых. При этом некоторые девушки замечают, что сразу после первого оргазма их клитор почти мгновенно обретает чувствительность. Это приводит ее к следующему оргазму, и так до полного удовлетворения.

Полюбопытствуй у своей девушки, что показалось ей наиболее классным. Правда, скорее всего, ей будет не так просто навести порядок в своих чувствах после такого прилива новых ощущений. Потому что она привыкла считать чем-то неприличным, непристойным, или даже шокирующим.

Девушка может находиться в замешательстве еще некоторое время после такого волнующего события. Вероятнее всего не сразу признается что ей все это ужасно понравилось.

Будь смелее и возьми инициативу в свои руки

Если тебе не удалось подробно обсудить ваш первый эксперимент в оральных ласках, не отчаивайся. Дай себе и своей девушке некоторое время привыкнуть к кунилингусу, почувствовать себя комфортно и понять собственное удовольствие и возбуждение.

Безусловно, не стоит настаивать на том, что совершенно неприемлемо для твоей девушки. Очень хочу обратить ваше внимание, что кунилингус делается только любимой женщине! И тебе кунилингус должен очень понравиться, поскольку твой язык и губы тоже являются высоко чувствительными эрогенными зонами.

По этому, поцелуи половых губ, напоминают поцелуи губ любимой девушки, а то возбуждение, которое возникает у твоей девушки, а затем передается тебе, заводя тебя по полной программе.

Кроме этого, этот мягкий, чувственный и интимный способ поможет выразить свои глубокие любовные чувства, и при этом получить моральное удовольствие от глубоких переживаний любимой девушки.

Вывод

Поэтому, не устанавливайте никаких запретов в сексуальных отношениях, их между любящими друг друга людьми быть не может по определению.

Есть только одно ограничение и правило:

То, что вы практикуете в вашей постели, должно нравиться и приветствоваться обоими партнерами!

Нескучных вам ночей уважаемые читатели!