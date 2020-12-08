Ринопластику делаешь? Душу почини

Как бы я была рада, если бы мне в мои 18 лет попалась мудрая тетка и объяснила как жить. Такая вся ухоженная, с запахом чего-то ядерно-манящего от чистого тела. Обязательно с оравой детей и, конечно же, с достигатором-мужем. С нормальной самооценкой и без проблем с алкоголем и наркотиками.

Хотела бы я знать, как правильно вести себя с мужчинами, и почему им нельзя звонить. Хотела бы я понимать, что вкладывать надо в здоровье, а не в одежду. Очень важно было бы узнать про женский организм, и как он работает, что такое слюни и смазки, и что важно быть отодранной и в хвост и в гриву.

В книгах было много информации, но фильтровать было почти невозможно, потому что из-за недостатка опыта не знала, какая точка зрения верна. Я была из обычных нищих семей и в моем окружении была в основном быдлота, чуть позже — богемная быдлота.

Если уж начистоту, то из всех нищих я была ещё мажоркой, потому что отец, оплатил мне хату и я не жила в общаге. Этот факт немного поможет мне в будущем. Я пойму, что некоторые ништяки возможно заиметь, не воруя и не убивая.

Также поддержка родителей во всех моих начинаниях сыграла ключевую роль в становлении моей железной воли. Я не боялась пробовать снова и снова. Весь мой сраный опыт неудач можно собрать в одном томе книжонки Война и мир.

Но, черт побери, если бы не этот пизд@ц, то как бы я из деревни, где сортир на улице, добралась бы до Кариб с миллиардерами. Ещё и позволяю себе носом крутить и выбирать их, а не они меня!

Мой мозг жадно искал информацию и я пробовала все, что находила самыми корявыми способами. Так появились неврозы и навязчивые состояния. Но и слава Богу, потому что они дали свои плоды.

Я настолько параноик и невротик, что мне удаётся выполнять сложную для многих работу на максимуме в абсолютно непотребных условиях. Побочные эффекты неврозов меня оставляют в победителях.

Все, кроме одной — сон, мать его!

Частота повторений вставания с колен, это я сейчас не про королевский минет, экзамен по которому могу сдать на 5+. И все эти поползновения к своим заветным мечтам, несмотря ни на что, закалили во мне воинственную амазонку с добрым сердцем.

Пограничные состояния проникновенного милосердия ко всему живому, сменяющиеся испепеляющей ненавистью к обидчику униженных и оскорбленных, восхищают сильных мира сего. Я воспитала в себе воина света и добра.

Я живу свою лучшую жизнь: в ней есть миллиарды возможностей и триллионы вариантов решения всех земных задач. В мой 33-летний день рождения хочу сказать Богу, Вселенной, родителями и друзьям слова благодарности. Врагам и всем «кочкам» на дороге жизни хочу высказать отдельную благодарность: ваши уроки помогли мне, и несомненно будут помогать преодолеть все уровни этой интересной игры под названием жизнь.

Мне не стыдно плакать или слать н@хуй. Мне не лень попросить прощения, даже если не права, чтобы сохранить отношения. Меня не затруднит отдать всё и начать сначала. И мне приятно, что есть люди, которые думают, что я — Королева. Вы делаете меня значимой в этой огромной Вселенной, где я всего лишь маленький комок пыли.

Если бы меня спросили: «Поменяла бы я что-то в своей жизни?» То я ответила бы: «Нет!». Ещё бы 100 раз прожила с упоением и радостью свою жизнь, зная, что несмотря ни на что окажусь на вершине. Потом опять ебн@сь с пьедестала победителя и опять попробую взлететь.

Кто со мной в 2021? Пристегните ремни. Мы взлетаем!

P.S.

Вечно недовольные ведением моего блога — идите н@хуй. Начните въебыв@ть, наконец, и тогда у вас не будет времени писать незнакомым людям х@йню. Даже не заметили, что я ни одной рекламы левых аккаунтов не сделала в блоге. Первые попадёте в ад. Аминь.