Как полюбить своё тело

В какой-то момент мне стало не нравиться свое тело. Я заметила, что оцениваю себя как бы внешним взглядом. А как я сама отношусь к своему телу? А если бы я жила в обществе, где есть культура любовного отношения к своему телу, то как бы я относилась к своему телу?

Я люблю задавать себе вопросы и выдвигать гипотезы, чтобы проверить привычное восприятие — насколько оно адекватно. Вначале я поставила на паузу смотреть на внешность. Я смотрела на потоки. Взаимодействие с холодом, закалка бег, исследование кромешной темы, изучение женской материи, опыт ведения сеансов многое мне дали в понимании потоков в теле человека.

Постепенно стала осознавать энергию, которая течёт через моё тело. Когда я прикасаюсь к чему-то, я могу руками запускать энергию. И у меня рождается нежность. Когда мы готовим, мы тоже что-то такое запускаем, и это проходит через наше тело. Постепенно осознавала значимость тела для меня, что оно делает. То есть мой путь — это телом ощущать, как проходит энергия.

Если вам интересно, то я бы хотела передать состояние, о котором говорю

Обращаюсь к тебе, женщина. Вот выгни спину. Ооо… Вот эта теплота по спине пошла. Это ты! Попку назад. Ммм. Ещё теплота и сладко по спине — чувствуешь?

Потянись так, как тебе нравится — ищи эту теплоту, эту энергию, иди за своим наслаждением. Побудь кошкой, прогнись в кайф. Подтягивания любые — это наше, женское занятие.

Насыщая этим тёплым, искристым, приятным свое тело, оно начинает быть игривым. И вот когда чувствуешь бодрость, игривость, то тебе это нравится. И так ты начинаешь любить свое тело, потому что оно даёт тебе вот эту энергию. А тело полюбит тебя.

И потом, вот обрати внимание, какие у тебя груди с точки зрения энергии. Дети наполняются от женской груди, становятся спокойнее и более уравновешенными. И мужчины тоже. И женщины (не открою секрет). Да-да, женщинам тоже необходимо наполняться от груди друг друга. Значит, твоя грудь наполняет. Попробуй это наполнение ощутить. Прям вот оно чудо.

Это наполнение настолько обезоруживает любого, настолько сильно приносит мир и гармонию, что не любить это наполнение невозможно. Я делаю сеансы, в том числе женщинам. Груди. Я ими наслаждаюсь. Женщине становится хорошо, потому что она освобождается от избытка тонкого наполнения в них. И до неё постепенно доходит, что грудь — это не только то, что она привыкла видеть в зеркале.

А потом ты идёшь по улице и с каждого сосочка, а может, всей грудью целиком будешь чувствовать, как идёт наполнение. Можно ими наполнять все вокруг, и мир будет насыщеннее. И так ты постепенно в зеркале будешь видеть полные груди, наполненность вот этим женским богатством, налитую такую, как наливные яблочки.

Это не внешний вид, а более объёмное восприятие! Вне формы!! Проводи, проводи свой поток. Не знаю, передала ли состояние. Это нужно практиковать. Когда я иду мимо зеркала голая, то когда я вижу срочность, то прям ммм. Какая сочная попа. И только потом я вижу форму и как бы желаю вся наполниться этой сочностью.

Для меня критерий стал другой: наполненность, энергия, состояние. Я бы себя такую захотела да, пожалуй, так я бы себе вдула, будь я мужчиной. И это для меня критерий тоже Возбудилась, пока писала под музыку, поднимающую низовые потоки. #обо_мне #сексуальность Ммм.Давайте наслаждаться самими собой вместе.