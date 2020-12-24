Где найти партнёра для МЖМ

Ещё один вопрос из топ-10 в личных сообщениях: где найти мужчину для МЖМ.

Сохраняйте себе список, если ищете людей для секса.

Swinglife.ru — свингеры, мжм, жмж. Проще найти там пару, но и одиночки бывают. Коммерция, виртуалы, дрочеры, фейки тоже есть, как и везде.

swing-zone.com — похож на предыдущий по аудитории.

Mysw.info — сайт знакомств для сексвайф. Сайт максимально убогий, а-ля 90е. Но именно там я находила постоянных любовников. Думаю, причина в узкой нише. Там сидят те, кому интересны чужие жёны. Тоже будьте готовы к коммерции (встреча “за подарок”).

3fun приложение — для поиска пар, одиночек, ориентация любая. Пока там не очень много людей, но в больших городах можно найти.

Плюс- минимум фейков, там нужно подтверждать лицо. Ещё плюс — приложение международное, на английском. Думаю, для путешествий самое то.

Pure — приложение для поиска «потрахаться прям щас». Ищет готовых к сексу людей по геоолокации, поблизости. Честно, не пользуюсь, ибо это противоречит моим принципам безопасности.

Минус всех вышеизложенных ресурсов в том, что за пределами столиц там крайне узкая аудитория. Поэтому см ниже.

Тиндер, мамба, баду и похожее — я не пользуюсь, слишком широко и слишком много перебирать и отсеивать. И велик риск наткнуться на своих свободных знакомых, которые там «живут».

Но точно знаю, что многие успешно используют именно тиндер для поиска секс-партнёров. Особенно в городах поменьше столичных.

БДСМ- знакомства.

bdsmpeople.club — тот самый «черный» сайт. Дизайн и интерфейс тоже «привет, девяностые».

Думаю, партнёра из Темы там найти можно. Но готовьтесь к отсеиванию большого количества неадекватов. Подробно заполненная анкета поможет привлечь нужных людей.

fetside.com — интересный сайт для бдсм-знакомств, свежий, с приятным дизайном и юзабилити. Говорят, и люди там живее и адекватнее в целом, чем на «чёрном». Не проверяла ещё.

Где ещё найти партнера для МЖМ?

Телеграм-чаты знакомств по теме.

Много их, десятки только русских по сексвайф -куколд и свингу. По теме секс -позитива тоже полно.

Ищите через поиск или на авторских каналах.

Чаты только для знакомств- анкета и ищешь совпадения по интересам.

Дрочительные — покажи мне свою жену, а я тебе свою. И подрочим дружно на них.

Болтательные, типа моего. Там знакомство случается только между теми, кто уже пообщался и нашёл друг друга интересными.

Вступить в мой чат можно по кнопке обсудить (discuss) внизу канала.

Выбирайте, что больше нравится.

P.S.

На многих вышеперечисленных сайтах и приложениях у меня есть анкета.

Но! Захожу редко, имя там у меня другое и знакомым оттуда я никогда не сообщу про канал. Оставайтесь тут. Хотите дружить — вступайте в чат.

Поделитесь в комментариях, какими ещё ресурсами пользуетесь для поиска секс-партнёров!