Работа проституткой — стань индивидуалкой и работай без сутенера

Наверняка Вам встречались молодые, неопытные барышни, которые только вступили на путь платной любви. Куча маленьких недостатков сразу бросаются в глаза. И хотя мужчины часто великодушны, но можно достичь лучших результатов. Жаль, что рядом с такими девочками нет наставницы, которая всё объяснит. Потом обучит указав на ошибки. По этому, решила поделиться личным опытом как стать индивидуалкой и начала работать проституткой без сутенера.

«Шлюха под ключ» – индивидуальная услуга которую я могу предоставить!

Суть этого предложения сводится к тому что каждая желающая стать проституткой, может начинать при моей поддержке. Я с нуля делаю из простой и невинной девицы настоящую рабочую шлюшку. Подчеркиваю — рабочую! Которая в ближайшее время становится элитной проституткой.

Требования к кандидаткам минимальные:

Возраст от 18 лет. Положительное отношение к сексу. Чистоплотность и опрятность. Дружелюбие и коммуникабельность. Отсутствие алкогольной и наркотической зависимости.

Достаточно соответствовать всего лишь этим пяти простым критериям!

Благо, я широко известна в узких кругах и уже зарекомендовала себя не только как гуру. Многие знают что ко мне можно обратиться за мудрым советом как стать проституткой. Со своей стороны готова взять на себя ответственность грамотно вводить молодежь в курс дела.

Вы можете задаться вопросом «а что там уметь-то?». Чтобы легче было понять, можно сравнить по бесполезности с работой риелтора. Но постойте, давайте по порядку.

Как у меня получилось стать индивидуалкой без сутенеров

Когда пять лет назад я начала работать проституткой, могла лишь мечтать чтобы успешная путана поделилась личным опытом. Если коротко, работа проституткой состоит и множества мелких деталей. На первый взгляд, каждая из них не имеет ключевое значение. Но секрет в том что, именно понимание этих нюансов является залогом отличной работы индивидуалкой без сутенеров.

Минимум 80% моих знаний мне удалось получить путем собственных неудач и ошибок. Некоторые из них бывали весьма серьезного характера. Избежать плачевного итога удавалось с помощью опыта, а порой и настоящего чуда.

Имея такую наставницу 90% из них удалось бы избежать. Почти все девочки осознавали примерную ценность бесценных знаний благодаря которым им удалось избежать серьезных неприятностей. Данное понимание для меня является лучшей наградой. Значит моё время и силы были потрачены не зря! В такие моменты не чувствую конкуренцию – для каждой найдётся свой клиент!

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Как правило, желающих с моей помощью стать проституткой всегда достаточно. В большинстве случаев срабатывает эффект сарафанного радио. После того как происходит обстоятельное знакомство между нами девочками, если мы нашли общий язык, приступаем к обучению.

Важно отметить! Все происходит исключительно в индивидуальном порядке. Только тет-а-тет, и никаких массовых семинаров!

Само главное здесь – погрузиться в человека. Потом стараться почувствовать его, понять его изюминку. Что ему органично и, соответственно, чтобы выглядеть сексуально на все 100%. И уже дальше начинаются фотосессия, разработка анкета.

Потом отталкиваясь от её умений будет создан определенный образ, в чем необходима активность, что потребуется улучшить.

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Одновременно с этим рассказываю секретики и тонкости общения с гостем. Это важная часть — самого заветного процесса. Плюс объясняю об правилах сервиса и, конечно, табу. Мы также обязательно проводим встречу в формате ЖМЖ. Секс втроем лучшая возможность продемонстрировать на практике некоторые вещи!

Кроме того, я знакомлю ее со своими постоянными клиентами. Которые помогают обратной связью, советом куда направить девочку. Благодаря отзывам этих мужчин на ранних порах легко узнать, чтобы исправить возможные недостатки, и преимущества. Думаю, как делать минет мужчине и без меня все знают.

Своих подопечных я никогда не бросаю! Каждой гарантирована пожизненная возможность консультации и поддержки. Вообще, за каждую из них я чувствую ответственность даже после «выпуска»!

На этот день у меня было 10 учениц, из которых 8 остались работать в эскорте. Все они успешно стали элитными индивидуалками и работают без сутенера. Те две из десяти, покинули тему потому что завели серьезные отношения с достойными мужчинами. Кстати, познакомились с ними именно в этой сфере.

Изредка моя деятельность подвергается критике консерваторов, мол «порчу молодежь». Авторы подобных доводов, как водится далекие как север от нынешней реальности. Прошу прощения, моей вины нет в глубоком упадке экономики на всем постсоветском пространстве. И это не по моей вине высокооплачиваемая работа для девушек в Москве – возможна только в сфере интим услуг.

Исчерпывающе описал суть проблемы и кто виноват в росте проституции выразил мнение один известный человек.

Благодаря подобным советам которыми изредка делились старшие подруги, мне удалось избежать многих проблем! Конечно же, это не были специально направленные уроки как начать работать проституткой. Но и сейчас испытываю благодарность к этим людям, даже короткие подсказки.

В завершении, хочу отметить что наивысшей моей наградой являются момент осознания девочкой важности полученных знаний. Это четкий сигнал что человек понял суть и стала настоящей индивидуалкой. Значит моё время и усилия были потрачены не зря! Все-таки в знаниях – сила!